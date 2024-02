Da domani a Milano riparte il servizio di bikesharing

BikeMi, il servizio di biciclette in sharing del Comune di Milano, ritornerà operativo domani. Lo rende noto la stessa società che gestisce il servizio, la Igp. Lo stop al servizio era avvenuto dopo che lo scorso gennaio ad un utente si era staccato il sellino. La flotta di biciclette, 700 elettriche e 700 “muscolari”, ovvero quelle classiche, torneranno operative nelle stazioni e nei vari stalli sparsi per la città. A queste se ne aggiungeranno altre in modo progressivo. Dopo l’incidente, le verifiche effettuate da Igp non hanno riscontrato criticità strutturali. L’azienda con l’ausilio di tecnici ha revisionato tutte le bici: i vari componenti sono stati testati dal dipartimento di Ingegneria del Politecnico di Milano ed è stata introdotta una piccola modifica nel gruppo-sella, è stato rinforzato il sistema di aggancio del sellino al canotto. “La ridotta operatività ha fornito l’occasione per condurre test approfonditi su tutto il sistema al fine di improntare un processo di upgrade in termini di manutenzione e sicurezza. I nuovi standard hanno richiesto un aggiornamento dei gestionali, per questo motivo è stato necessario interrompere il servizio per qualche giorno” ha spiegato la società. Per compensare i disagi agli utenti, tutti gli abbonamenti annuali in essere saranno prolungati con 2 mesi aggiuntivi.