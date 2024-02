Falso taxi fugge dai ghisa, sperona una pattuglia e fa cadere un motociclistica

Un uomo di 44 anni, italiano, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Milano dopo aver provocato un inseguimento partito da Centrale e finito in zona Monumentale. Gli agenti stavano facendo un controllo riguardo taxi senza licenza e abusivi quando hanno fermato l’auto dell’uomo che aveva a bordo un cliente. Il taxista ha fatto scendere il passeggero e ha inserito la retromarcia tamponando l’auto dei ghisa, cercando di metterla fuori uso per poi fuggire. Durante l’inseguimento il taxi ha urtato un motociclista, facendolo cadere, a questo punto la pattuglia ha cercato di superarlo per bloccarlo ma l’uomo ha speronato l’auto di servizio e ha continuato la sua fuga. Il taxi è stato fermato in zona Monumentale grazie al supporto di un0altra pattuglia della Locale intervenuta in supporto dei colleghi. A quanto risulta l’uomo guidava oltre senza i necessari permessi anche senza patente, quest’ultima gli era stata ritirata sempre per aver usato un auto senza licenza. Il motociclista coinvolto nell’inseguimento, per fortuna, non ha riportato ferite serie.