ROMA (ITALPRESS) – “L’appello a Parlamento e Governo è ancora quello di adeguare la legislazione a quanto previsto dal nuovo dettato costituzionale. La riforma della Carta con l’inserimento della tutela dell’ambiente e degli animali è un traguardo storico ma non basta. È importante questa mobilitazione del basso delle nostre Istituzioni ma ora serve l’applicazione, far sì che quegli stessi principi costituzionali non siano solo affermazioni teoriche ma tangibili valori fondanti della nostra società”, spiega l’ex ministro e presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio.

