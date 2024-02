Derubano anziana gettandole addosso detersivo, due arresti a Milano

La Polizia ha arrestato a Milano un cittadino peruviano di 46 anni e una cittadina argentina di 25 anni per tentato furto aggravato ai danni di una signora di 75 anni. Giovedì pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di controlli al mercato rionale di via Osoppo, hanno visto una coppia di stranieri che, fingendo di essere interessati alla merce in vendita, prestavano invece particolare attenzione alle persone anziane. I poliziotti hanno notato i due che seguivano a distanza una donna che, dopo aver fatto la spesa, stava tornando verso la sua abitazione in via Legioni Romane. Una volta arrivati nel complesso condominiale, i due si sono avvicinati sempre di più alla 75enne, le hanno cosparso sul collo un detergente liquido per poi offrirsi di aiutarla al fine di pulirsi in quanto, a loro dire, si trattava di deiezioni di uno stormo di uccelli. In quel frangente, con una mossa fulmina il 46enne le ha sfilato la collana in oro giallo del valore di 1000 euro. Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno subito bloccato i due recuperando il prezioso che era anche stato lanciato a terra dall’uomo alla vista dei poliziotti. A seguito di perquisizione, il 46enne è stato trovato in possesso di un flacone di detergente intimo usato per ingannare l’anziana, invece, la 25enne con una fede nuziale e un bracciale con diversi ciondoli: tutta merce per la quale, quest’ultima, è stata anche denunciata per ricettazione.