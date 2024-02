ROMA (ITALPRESS) – “Together, beyond flying”: è il claim che Aeroporti di Roma ha scelto per festeggiare i suoi 50 anni. Un compleanno celebrato allo scalo di Fiumicino, nel corso di un evento in cui è stato svelato il nuovo logo di AdR: la società, parte del gruppo Mundys, gestisce, oltre al Leonardo Da Vinci, il Giovan Battista Pastine di Ciampino.

spf/fsc/gsl