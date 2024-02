MILANO (ITALPRESS) – La cultura scientifico-tecnologica, l’orientamento ai percorsi STEM, la valorizzazione delle competenze digitali: sono alcuni tra i principali temi che Assolombarda ha promosso nel corso di un “Tech-Talk” ideato per celebrare la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. L’Associazione ne ha parlato con oltre 300 studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori dei territori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi. Inoltre Assolombarda ha illustrato una nuova iniziativa, il “Tech-Tour”: il 6 marzo oltre 1.000 studenti visiteranno 50 aziende che hanno messo a disposizione spazi e collaboratori per far vivere ai giovani un’esperienza di formazione e di contatto con il mondo del lavoro

