Droga, 4 arresti a Cinisello Balsamo, sequestrati oltre 50 chili di stupefacenti

La Polizia di Stato di Milano, nell’ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di droga, ha arrestato a Cinisello Balsamo (MI) quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno predisposto un apposito servizio di controllo e martedì pomeriggio hanno visto uscire un giovane da un’abitazione di via Tiziano che, con un sacchetto in mano, ha raggiunto i quattro occupanti di una vettura appena arrivata sotto casa. Il giovane ha messo il sacchetto nel bagagliaio e poi si è allontanato. L’auto, poi, è ripartita e gli agenti hanno fermato gli occupanti e hanno proceduto al loro controllo, trovando 2.600 euro nel cassettino portaoggetti frontale dell’auto. Nel sacchetto hanno trovato tre involucri con oltre un chilo ciascuno di marijuana che il conducente di 23 anni e il 26enne hanno dichiarato appartenere a loro. Le due persone, che in auto erano sedute sul sedile posteriore, sono risultate estranee allo scambio di droga. I due maggiorenni sono stati giudicati per direttissima con arresto convalidato e applicazione della misura degli arresti domiciliari mentre il minore, arrestato appena allontanatosi dalla vettura, è stato portato al Centro di Prima Accoglienza del carcere minorile Beccaria.

Le verifiche effettuate dalla Polizia di Stato hanno portato alla perquisizione dell’appartamento nel quale vive il minorenne con la sorella e il suo compagno di 32 anni: nella cantina in uso all’uomo, i poliziotti hanno trovato quasi 48 chili di hashish in una ventina di contenitori, due chili di marijuana confezionata nello stesso modo di quella rinvenuta nell’automobile, otto grammi di cocaina, un bilancino di precisione. C’erano, inoltre, 300 cartucce di vario calibro da arma comune da sparo e un fucile con ottica ad aria compressa. Il 32enne ha dichiarato che tutto il materiale era stato messo da lui in cantina senza che nessuno in casa lo sapesse, spiegando inoltre, di aver impartito lui indicazioni al minore perchè consegnasse la busta a quelli in auto. Il 32enne, con precedenti per stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e indagato per detenzione illegale di munizionamento: E’ ora nella Casa Circondariale di Monza.