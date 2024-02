TRAPANI (ITALPRESS) – “Se oggi gli imprenditori della Sicilia hanno una rappresentanza regionale è grazie all’impegno di Gregory Bongiorno. Ha contribuito molto a ricostruire una rappresentanza con una solidità finanziaria e patrimoniale. Gestiva l’associazione meglio di come gestiva le sue imprese. Oggi siamo tutti Gregory ma non dobbiamo dirlo solamente ai giovani imprenditori ma dobbiamo dirlo ai giovani in generale perché esempi così ce ne sono pochi”. Lo ha detto nel suo intervento Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, in occasione dell’intitolazione alla memoria dell’imprenditore Gregory Bongiorno della Sala conferenze della Sede di Sicindustria e Ance, a Trapani.

