Otto attiviste di Extinction Rebellion hanno provato ad appendere davanti al Palazzo della Regione Lombardia due striscioni contro i giochi Milano-Cortina. “Tuttavia – spiega sui social l’organizzazione – l’azione è stata interrotta da polizia, carabinieri e Digos prima ancora che gli striscioni fossero aperti. Le attiviste sono state trattenute in stato di fermo identificativo per 3 ore, in strada e al freddo, e sono state notificate loro 8 multe per un totale di 2400 euro”.

“Una repressione spropositata e abusi illegittimi per uno striscione che non era nemmeno stato appeso. Ci opporremo in ogni sede possibile affinché abusi come questo non accadano mai più, e nel frattempo continueremo a dire che fare le olimpiadi invernali in una città senza neve altro non è che una cagata pazzesca”.