Insegnante accoltellata, allo studente contestata la premeditazione

E’ contestata la premeditazione al 17enne arrestato per tentato omicidio per aver accoltellato ieri mattina un’insegnante in un istituto professionale di Varese. La premeditazione è dedotta anche dal fatto che lo studente si sia portato il coltello da casa. Sono anche contestate le aggravanti dei futili motivi e dell’aver agito contro un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sua funzioni. La richiesta di convalida dell’arresto è stata presentata oggi al gip dalla Procura dei Minori. L’udienza non è ancora stata fissata. L’insegnante, 57 anni, è in ospedale. Al risveglio ha subito domandato come stesse il ragazzo. “Voleva uccidere, non c’è assolutamente una ragione per questa cosa, va fermato, va curato perchè potrebbe rifarlo”. E’ quanto dicono i parenti della professoressa. “Non so come sia successa una cosa del genere – ha detto la donna ai famigliari – perché ho sempre seguito passo dopo passo tutti miei studenti”.