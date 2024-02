Cavo teso in viale Toscana, chiesto il giudizio immediato per due giovani

La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Alex Baiocco e Michele Di Rosa, i due ragazzi di 24 e 18 anni, fermati per avere teso un cavo di acciaio ad altezza uomo in viale Toscana a Milano, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi. L’istanza di mandare a processo i due giovani senza celebrare l’udienza preliminare, è stata avanzata dal pm Enrico Pavone, titolare dell’indagine che ha portato in carcere Baiocco e ai domiciliari l’amico con l’accusa di blocco stradale. Ora la parola passa al gip Domenico Santoro. Del terzo complice, 17enne, se ne occupa la Procura dei Minori. Secondo la ricostruzione i tre giovani hanno teso il ancorandolo al corrimano della pensilina dell’autobus 91 e ad un palo della segnaletica verticale in viale Toscana, mettendo in pericolo l’incolumità soprattutto di motociclisti e ciclisti. Un gesto che il gip, nel suo provvedimento, aveva definito assurdo. Baiocco, con una importante fragilità, nella sua confessione, ha parlato di una “idea stupida” venuta perché lui e i suoi due complici si stavano annoiando. Avevano bevuto: quando hanno tirato la fune “eravamo molto scherzosi, continuavamo a ridere, io ho ritenuto di seguire il gruppo”, ha aggiunto affermando di essersi reso conto solo in un secondo momento che “qualcuno si poteva fare male” e che quindi il cavo andava rimosso. E ancora “io stavo come facendo il pagliaccio per assecondare i miei amici”. Di Rosa, che pure lui ha ammesso le sue responsabilità, ha detto di essersi pentito.