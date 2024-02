MILANO (ITALPRESS) – Rombo di motori e design d’epoca. Dopo Glasgow, Bad Homburg e Reims, ha preso il via anche da Milano la 26esima edizione del “Rallye Monte-Carlo Historique”. Dopo i controlli tecnici, i 140 equipaggi partecipanti sono partiti dalla storica sede di Automobile Club Milano, in Corso Venezia, e hanno raggiunto piazza Duomo per la presentazione al pubblico e per il controllo di passaggio. Tanti gli appassionati di motori e semplici curiosi accorsi per assistere allo spettacolo su quattro ruote, tutto in vista del percorso che li condurrà fino al traguardo del 7 febbraio, sul porto del Principato di Monaco. Starter d’eccezione il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa, al volante di una delle vetture

