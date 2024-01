BRUXELLES (ITALPRESS) –BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “A prescindere da chi protesta, i contenuti sono condivisibili. Un’Europa che è comunque una matrigna, un’Europa che è combattuta tra chi non ha l’agricoltura e chi ce l’ha. Noi siamo quelli che hanno l’agricoltura, 4500 prodotti tipici, un’agricoltura fiorente, importante, ma soprattutto ricordiamolo che il made in Italy nel food viene contraffatto a livello internazionale”. Questo Italian Sounding vale circa 120 miliardi di euro sui mercati internazionali. Quindi ben venga una messa in discussione dell’Europa, cosa che è già accaduta nei mesi, negli anni, non è che inizia da oggi. Ovvio è che le proteste si fanno nell’alveo del rispetto della libertà altrui, della legalità e soprattutto bisogna evitare che ci siano guerre tra agricoltori perché questo non fa crescere l’agricoltura”. Lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia, parlando a Bruxelles delle protesta degli agricoltori in gran parte dell’Europa.

tvi/gsl