PARIGI (ITALPRESS) – “IMCAS rappresenta per Deka un’occasione molto importante, un’occasione di incontro con tutti i nostri distributori e con tutti i nostri medici che interverranno per essere al passo con i tempi per dimostrare tutto quello che la nostra tecnologia oggi è in grado di fare”. Lo ha detto Giustino Gallo, direttore commerciale per il mercato estero di Deka, a margine del 25esimo congresso mondiale IMCAS di medicina estetica e dermatologia, a Parigi.

