ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto qualcosa per promuovere la nostra regione. I marchigiani sono molto operosi ma poco social: abbiamo portato il nostro contributo per portare le nostre esperienze e le nostre bontà in tutta Italia”. A dirlo Marco Silla, presidente regionale Unpli Marche, in occasione della presentazione a Palazzo Madama della nuova tessera del Socio 2024 dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, dedicata alle Marche.

