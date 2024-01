Operaio travolto e ucciso da un treno nel bresciano

Grave incidente alla stazione di Chiari, nel bresciano. Un operaio di 51 anni è stato investito e ucciso da un treno, mentre stava lavorando ad un cantiere all’interno della stazione ferroviaria. E’ successo dopo dopo la mezzanotte. L’uomo era in servizio per una ditta esterna. In base ad una prima ricostruzione della polizia ferroviaria, è stato investito da un treno Italo Napoli-Bergamo, che probabilmente non ha visto arrivare per la nebbia fitta. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.