Un centinaio di trattori sono arrivati stamattina a Brescia, nel piazzale dell’Ortomercato per protestare contro le politiche dell’Unione Europea. I manifestanti si sono diretti al “Pirellino” di via Dalmazia, sede dell’Ufficio territoriale della Regione Lombardia. Dopo la Germania e la Francia, la protesta degli agricoltori è arrivata anche in Italia, per iniziativa del coordinamento nazionale Riscatto agricolo.

L’iniziativa è “contro le imposizioni europee che rischiano di farci chiudere. Perché così non possiamo più lavorare” spiegano gli agricoltori. Altre manifestazioni sono in programma a Voghera, Mantova e Melegnano, nel milanese.