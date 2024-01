ROMA (ITALPRESS) – “L’Africa presenta ancora problemi seri”, ma “è il continente del futuro, un continente giovane che ha un capitale umano straordinario che deve essere valorizzato. Per questo abbiamo lanciato un fondo che mira a sostenere queste iniziative e firmeremo un accordo per la formazione nel settore agricolo: tutto questo si deve alla lungimiranza del presidente di Ecam, Kamel Ghribi, che è un uomo che sa dare gambe alle idee”. Lo ha detto il segretario generale del Consiglio Ecam, Ettore Sequi, a margine del 5° Summit ECAM organizzato a Roma da Gruppo San Donato e GKSD Investment holding, un evento di “grandissimo interesse”, come testimonia la presenza di diversi rappresentanti dei Paesi africani, tra cui “due primi ministri e di una quindicina di ministri”. Per il futuro dell’Africa, “il ruolo della salute è fondamentale perché si tratta di migliorare la qualità della vita. L’Africa ha bisogno di sviluppare la capacità di curare”, ma anche di formare “personale che può somministrare queste cure”.

