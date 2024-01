Nei primi 10 mesi del 2023 le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati sono state 7 milioni, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo quanto rende noto l’Inps, aumentano i contratti di lavoro intermittente, a tempo determinato e stagionali, mentre sono in calo apprendistato e a tempo indeterminato, oltre ai contratti in somministrazione. Le trasformazioni da tempo determinato fino a ottobre 2023 sono state 653.000, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022. Contemporaneamente le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo sono state 83 mila, in flessione del 15%. Le cessazioni fino a ottobre del 2023 sono state 6,2 milioni, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il saldo tra assunzioni e cessazioni a ottobre 2023 è stato positivo per 4 mila unità.

