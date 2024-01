MILANO (ITALPRESS) – Oltre 3000 capi di abbigliamento ed accessori contraffatti di varia tipologia (borse, cinture, scarpe, giacche, portafogli, sciarpe, profumi) per un valore di mercato di circa 160 mila euro. È questo il quantitativo di merce sequestrata nel blitz compiuto lo scorso 14 gennaio dai Carabinieri della Compagnia di Rho ed in particolare della Tenenza di Bollate e delle Stazioni di Novate ed Arese, in collaborazione con i Finanzieri della Compagnia di Paderno Dugnano – con il supporto di personale della Polizia Locale – nella città di Bollate, in provincia di Milano. Si è trattato di un intervento a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale organizzato. L’operazione scaturisce da pregresse attività di intelligence e di controllo del territorio che ha permesso di riscontrare la presenza di un mercato abusivo ove venivano posti in vendita beni riportanti i marchi di note griffe di moda, nazionali ed estere, di sospetta provenienza e di dubbia autenticità che creava, tra l’altro, un contesto di degrado urbano di numerosi improvvisati venditori che bivaccavano nella zona. Oltre al sequestro della merce contraffatta è stato disposto il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di 5 soggetti extracomunitari per contraffazione, vendita di prodotti contraffatti e ricettazione, uno dei quali sprovvisto anche della documentazione attestante la regolare presenza sul territorio dello Stato, nonché l’irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti di 4 soggetti italiani per aver acquistato gli anzidetti prodotti contraffatti. xh7/vbo//gsl