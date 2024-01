roma (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha messo a disposizione 5,5 milioni per dare impulso al processo di attuazione sui territori della nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030. L’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse, realizzato dalla direzione Economia Circolare del MASE, si sviluppa in continuità con i due precedenti del 2018 e del 2019/2020 che hanno accompagnato il pieno impegno dei territori, portando all’approvazione di 17 Strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile, insieme a otto agende metropolitane.

