MILANO (ITALPRESS) – “Speriamo che la politica guardi con attenzione questo documento condiviso. Si tratta di un cantiere aperto e faremo in modo di lanciarlo in più occasioni. Noi parliamo di una realtà di 133 comuni, con 74 comuni che non superano i 10mila abitanti: c’è forse necessità di intervenire con servizi maggiori e avere una fotografia molto più vasta”. A dirlo Enrico Vizza, segretario generale Uil Lombardia, in occasione della presentazione a Milano del documento per il rilancio della Città metropolitana con Cgil, Cisl e Assolombarda.

xh7/fsc/mgg/gsl