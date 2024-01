MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo bisogno di un’area metropolitana, di istituzioni che rispondano con un’unica voce alle grandi sfide che una grande area produttiva come questa ha di fronte. Oggi invece abbiamo risorse e competenze frammentate. Chiediamo una profonda riforma della normativa Delrio che vada nella direzione di identificare bene le risorse e le competenze che oggi non ci sono”. A dirlo Luca Stanzione, segretario generale Cgil Milano, in occasione della presentazione di un documento di posizionamento condiviso sulla Città Metropolitana con Cisl, Uil e Assolombarda.

