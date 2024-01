THE BLACK CROWES: l’album del grande ritorno a metà Marzo

“Happiness Bastards” è il nuovo album degli americani THE BLACK CROWES, in arrivo su supporto e su tutte le piattaforme digitali dal 15 Marzo 2024. Uscirà su Silver Arrow Records, l’etichetta indipendente a conduzione familiare dei Fratelli Robinson, tra cui torna a correre buon sangue. Ed è buono davvero! La consacrazione definitiva. Prodotto da Jay Joyce, è il 10° capitolo in studio della discografia della “the most rock’n’roll rock’n’roll band” che, dopo 15 anni e sulla scia della reunion – attesa almeno quanto sorprendente e riuscita – si è rimessa miracolosamente in gioco anche componendo e incidendo nuova musica che li riconcilia con le loro radici più profonde.

Fresco fresco, come anticipazione intrigante, il primo singolo “Wanting and Waiting”, la quintessenza del rock blues a tinte hard che li contraddistingue ormai dal lontano 1984, senza compromessi. Un assaggio esaltante di grande stile e attitude, che li riconferma uno dei gruppi rock più vitali di questa generazione, prontissimi a lasciarsi alle spalle le divergenze pericolose e tutto il retrogusto cattivo del successo, in nome del rock!

Una celebrazione del passato, per guardare al futuro del “classico che non muore mai”, quello di matrice inossidabile! 10 brani originali per un disco che è già un trionfo, a prescindere…

THE BLACK CROWES – “HAPPINESS BASTARDS”

Track Listing

Bedside Manners Rats And Clowns Cross Your Fingers Wanting And Waiting Wilted Rose ft. Lainey Wilson Dirty Cold Sun Bleed It Dry Flesh Wound Follow The Moon Kindred Friend

È possibile preordinare l’album in tutte le sue versioni QUI e QUI.

Il frontman e fratellone, Chris Robinson, presenta questo grande ritorno così: “’Happiness Bastards’ è la nostra lettera d’amore al rock n’roll. Rich e io scriviamo e creiamo musica in ogni momento, è come respirare per noi. Non ci siamo mai fermati, ma è sempre lì che ritroviamo l’armonia vera, nella fratellanza di coppia! È stato un processo più lungo del previsto, per certi versi tumultuoso, ma anche questo lo ha reso più autentico ed è arrivato finalmente il momento giusto di condividerlo con chiunque vorrà onorarci di ascoltarlo. È l’unico orgoglio che conta”.

“Questo disco è la nostra carta d’identità”, continua il fratellino chitarrista Rich Robinson, “È la continuazione naturale della nostra storia, la favola più bella che una band possa desiderare di raccontare, fatta di anni di esperienza nello scrivere canzoni, di musica sincera, di girare il mondo in tour e di una passione mai spenta. Non solo, a dirigerci brillantemente in questa nuova tappa del nostro instancabile cammino è uno dei migliori produttori del settore, Jay Joyce. Credetemi, sono oltremodo fiero di ciò che abbiamo messo insieme e tirato fuori”.

Zero fronzoli, niente abbagli: solo rhythm’n’blues al suo meglio, grintoso, forte e schietto.

La bellezza risplenderà ancora una volta sui palchi di America ed Europa, on the road, a partire dalla prossima primavera, a breve i dettagli sulle date e anche sul ritorno in Italia. Al momento si sa solo che il tour partirà da Las Vegas il 9 Febbraio 2024. La reunion dei “Corvacci Neri” targata 2019, con una line up rinnovata e i suoi 150 show in 20 Paesi, è stata un successo clamoroso, la migliore celebrazione del trentennale dallo splendido debutto “Shake Your Money Maker”, l’album che li ha fatti conoscere e dato il “LA” ad una carriera da oltre 35 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Bastardi sì, ma al settimo cielo… Bentornati!