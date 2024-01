ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023 sono stati stipulati in Italia 710.552 contratti di noleggio a lungo termine di autovetture e fuoristrada, in aumento del 15% sull’anno precedente. I dati elaborati dall’UNRAE, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assegnano ai contratti stipulati da Società una quota dell’87,5% e il restante 12,5% a utilizzatori privati.

