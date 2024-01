Arriva a Milano “Havana El Grande Circo De Cuba”

Dopo lo straordinario successo a Parigi, circa 800 mila presenze, AVANA EL GRANDE CIRCO DE CUBA arriva finalmente a Milano in piazzale Cuoco, sotto il Grand Chapiteau, dal 13 gennaio al 18 febbraio dopo il grande successo al Mandela Forum di Firenze durante le feste di Natale. Organizzato dalla Famiglia Casartelli del Medrano in accordo con il Ministero della Cultura di Cuba, lo show mescola danza, folklore e arti circensi su ritmi e melodie rumba, merengue, cha cha cha e salsa proponendosi come un coloratissimo invito alla gioia e un potente rimedio contro l’oscurità. Da sempre Cuba occupa un ruolo di spicco nel campo della musica: è qui che nascono alcuni dei generi più belli come il son (uno dei padri di tutti i ritmi di Cuba), il mambo e soprattutto la salsa, vero e proprio ritmo nazionale, che viene ballato praticamente ad ogni ora del giorno. Per questo suggestivo spettacolo sono stati selezionati più di 50 tra i migliori artisti dalla più famosa scuola di circo dell’Avana: tutti condivideranno il palcoscenico invitando il pubblico a celebrare con gioia e buon umore l’ingresso in questa isola ricca di allegria, bella gente e bellezze naturali. Ed è proprio attraverso la musica, la danza, il canto e il circo che questo show prende forma con artisti selezionati tra i migliori di Cuba per due ore di spettacolo adatto a tutta la famiglia. Questa diversità che si trova nella società cubana ha scaturito in questo circo un gusto particolare, al punto che ora alcuni numeri sono senza precedenti nel repertorio acrobatico. Completano lo spettacolo gag, canzoni e tante risate in un’esplosione di allegria e folclore.

