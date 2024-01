PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo constatato, chiedendo alla Regione di intervenire, come mancassero misure specifiche per l’imprenditoria femminile. Da qui la misura ‘Fare impresa'”. Così la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, a margine della giornata di studio e approfondimento sull’avviso regionale “Fare impresa”, presso la sede dell’associazione. “Sosteniamo non solo chi si spende per avviare un’attività, instillando nei giovani e nelle donne la giusta motivazione pure di fronte alla difficoltà a trovare lavoro in Sicilia, ma anche quella visione che punta a creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile sul territorio”, aggiunge. xd8/vbo/gtr