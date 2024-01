Husky si incastra in casa, liberato dai pompieri

Un brutta avventura finita nel migliore dei modi per una femmina di Husky di 3 anni. Questa mattina l’animale, sfuggito alla vigilanza dei padroni, curiosando in giro per casa si è incastrato dentro un condotto di ventilazione dell’appartamento dove vive, nel milanese. Il condotto era accessibile perché la grata era stata rimossa temporaneamente per dei piccoli lavori in corso nell’appartamento di Corsico. Trishi, non riusciva più a uscire, nemmeno con l’aiuto dei padroni che a questo punto si sono rivolti ai pompieri. I vigili del fuoco con mazza e punteruolo hanno, con molta attenzione, allargato il foro fino a quando non sono riusciti a disincastrare il cane.

Husky VVFF 1 su 2