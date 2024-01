ROMA (ITALPRESS) – Gli incentivi per sostituire auto a benzina o diesel con vetture full electric torneranno anche nel 2024 ma non arriveranno prima di febbraio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy presenterà il nuovo Piano al Tavolo Automotive che si terrà il primo di febbraio. L’obiettivo resta lo svecchiamento del parco auto e il rilancio della produzione, puntando sull’elettrico, la cui quota di mercato, in Italia nel 2023 è stata di appena il 4% a fronte del 15% registrato a novembre in Europa.

