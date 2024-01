Trenord in cerca di macchinisti

Trenord è in cerca di futuri macchinisti. Dalle 11 del 3 gennaio, e fino al 31 gennaio, sarà possibile inoltrare la propria candidatura sulla pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it per entrare nel team di personale responsabile delle oltre 2200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall’azienda, al termine del quale riceveranno la Licenza Europea e Certificato Complementare A4/B1, che avrà durata di circa 6 mesi, e sosterranno un periodo di addestramento e di tirocinio di cinque mesi prima di entrare in servizio. Trenord seleziona anche un project manager edile. La figura selezionata sarà inserita nel team che supporta il Responsabile Manutenzione Asset, Impianti e Attrezzature nella gestione, pianificazione e controllo delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili.