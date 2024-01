È Gabriele il primo nato al S.Gerardo di Monza

È Gabriele il primo bambino nato nel 2024: all’1.01 è stato accolto dalla mamma Alessia Boy e dal papà Domenico Di Spirito, residenti a Muggiò. Il 2023 si è chiuso invece con l’ultima bimba nata alle 18.36, Fatima, la piccola di Ghousia

Malak e Aniqah Parvez di Seveso.

“Anche nell’anno appena passato al San Gerardo si contano 2491 nati. Come sempre il nostro obiettivo è stato lavorare perché le future mamme e coppie che decidono di affidarsi a noi, possano avere un’esperienza positiva della nascita, sia nella gravidanza fisiologica sia

quando curiamo gravidanze complicate. L’abbiamo fatto insieme, ginecologi, ostetriche, infermieri, neonatologi e anestesisti – sottolineano la prof.ssa Anna Locatelli, direttore della Clinica Ostetrica, la dott.ssa Maria Luisa Ventura, direttore della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale e la dott.ssa Alessandra Moretto, responsabile della Struttura semplice di Anestesia Ostetrica e Pediatrica -. La Clinica Ostetrica e la Neonatologia del nostro Ospedale condividono una grande storia con la medicina perinatale al centro, che quest’anno ha ricevuto con l’IRCCS un riconoscimento del suo valore sia per la popolazione e il territorio, sia per la ricerca e la formazione dei più giovani (ginecologi, pediatri e ostetriche). Nel 2023 siamo diventati centro di riferimento regionale per la Diagnosi prenatale, con un incremento di circa 120 del numero di casi riferiti da altri ospedali, e ci siamo confermati centro di riferimento per gli ospedali limitrofi che hanno inviato, attraverso i servizi di trasporto di emergenza predisposti dalla regione, 40 gravide e 55 neonati affetti da patologie maggiori. Con questi stessi ospedali e con i Consultori abbiamo realizzato incontri e scambi professionali condividendo obiettivi e spunti innovativi, in uno spirito di rete sempre più forte. Siamo pronti per affrontare il nuovo anno insieme”.