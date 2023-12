Ucciso dal treno nel giorno del 18esimo compleanno

Un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno, stamane poco dopo le 6.30 a Colico, centro della provincia di Lecco. E’ accaduto lungo la linea Milano-Lecco-Colico-Sondrio-Tirano. La vittima dell’investimento è un giovane residente in Valtellina che proprio oggi avrebbe compiuto 18 anni. Secondo quanto si è appreso finora, il giovane aveva trascorso buona parte della notte in una discoteca della zona per festeggiare il compleanno con degli amici. Il conducente del treno, verso le 6.30 di stamattina, avrebbe visto la sagoma del ragazzo, cercando di fermare il convoglio, ma ormai era troppo tardi. Spetterà ora alle forze dell’ordine cercare di stabilire se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario nelle province di Lecco e Sondrio.