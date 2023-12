ROMA (ITALPRESS) – Entro il 2025 la gamma di auto elettriche Peugeot sarà – in Europa – la più ampia di ogni altro marchio generalista. Il via con l’introduzione del SUV fastback elettrico, il Next-Level E-3008. Nuovo il design, così come il Panoramic i-Cockpit. Anche le prestazioni saranno migliorate, con un’autonomia che arriva fino a 700 km, e tempi di ricarica di 30 minuti. La gamma si baserà su due livelli di allestimento, Allure e GT, 3 pacchetti di opzioni e tre propulsori elettrici: 210, 230 e 320 cavalli Dual Motor e 4 ruote motrici, e due propulsori ibridi. Un passo importante per la trasformazione di Peugeot in un marchio 100% elettrico.

tvi/gtr