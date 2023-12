ROMA (ITALPRESS) – “Per noi non si tratta di ‘minori non accompagnati’, ma di bambini accompagnati da ITA Airways e che da oggi hanno quella che vogliamo definire

una piccola casa”. Lo ha detto detto Giovanni Perosino, Chief Marketing Officer di ITA Airways, a margine dell’inaugurazione della lounge Fantasia di Ita, la nuova sala dedicata ai minori non accompagnati, situata al Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino.

