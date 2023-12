ROMA (ITALPRESS) – “Il bilancio di questo 2023 è positivo. Ci siamo insediati a marzo, ma il fatto di aver riportato la politica all’interno delle scelte decisionali dell’amministrazione regionale è un fatto estremamente positivo. L’Assemblea ha dato la possibilità a maggioranza e opposizione di confrontarsi su problemi reali del nostro territorio. Un confronto che è stato un momento di accrescimento per tutti, anche per le soluzioni che stanno arrivando sul territorio”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, a Italpress, a margine dell’incontro con i giornalisti per i saluti in vista delle festività natalizie. “Stiamo dando la precedenza ai settori più nevralgici, infrastrutture, trasporto, innovazione tecnologica e soprattutto supportare le aziende sul territorio – ha detto ancora Aurigemma – Fino alla sanità, che è la materia primaria dell’amministrazione regionale”.(ITALPRESS).

