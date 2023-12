Weekend stellare per le squadre milanesi; in difficoltà Bergamo e Casalmaggiore

Di Eleonora Rovelli

Concluso anche questo weekend di partite delle squadre lombarde di pallavolo. L’Allianz Vero Volley Milano guidata da Alessia Orro, premiata come MVP, vince 3-0 contro Il Bisonte Firenze. In crescita anche la Uyba Volley Busto Arsizio che, ancora una volta, davanti al pubblico di casa, conquista tre punti, vincendo per 3-0 contro l’Itas Trentino. In difficoltà Trasportipesanti Casalmaggiore e Volley Bergamo 1991 che escono sconfitte per 3-0, rispettivamente contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Igor Gorgonzola Novara.

Vittorie e sorrisi per i ragazzi del volley lombardo: Mint Vero Volley Monza conquista tre punti contro Pallavolo Padova e si posiziona in uno splendido quarto posto in classifica, mentre l’Allianz Milano riesce a strappare il match al tie-break contro Gioiella Prisma Taranto.