ROMA (ITALPRESS) – “Doniamo 160mila euro ai giovani atleti juniores del Coni che hanno vinto una medaglia. Con Kaleidos, il nostro social impact lab, abbiamo erogato in progetti sociali 6 milioni di euro nel triennio di questo piano industriale e certamente aumenteremo ancora la nostra attività nell’economia sociale”. Così il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, in occasione della presentazione del finanziamento destinato a borse di studio per i medagliati juniores del CONI. Attraverso il “modello di misurazione d’impatto”, sviluppato dall’Ufficio Studi di Banca Ifis in collaborazione con Triadi – spin-off del Politecnico di Milano – Banca Ifis ha evidenziato che per ogni euro investito in tali Borse di Studio agli atleti, è prodotto un impatto sociale pari a 3,3 euro. In sintesi, quindi, i 160mila euro erogati generano un impatto sociale di circa 500mila euro, ovvero 3,3 volte.

spf/fsc/gtr