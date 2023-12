ROMA (ITALPRESS) – “Nel complesso è stato un anno positivo con investimenti per il gruppo in forte crescita, ovviamente avendo come prima leva di crescita il contributo che ci viene dai progetti del Pnrr”. Lo ha detto l’Ad del Gruppo FS, Luigi Ferraris. “Nel prossimo anno dovremmo consolidare qualcosa in più”, ha aggiunto.

