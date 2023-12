ROMA (ITALPRESS) – “Credo che all’interno della riorganizzazione e del potenziamento del territorio il fisioterapista, che storicamente sta sul territorio, non solo in ospedale, lì trova la collocazione naturale del suo lavoro e del suo essere professionista della salute. Il DM 77 non prevede una sola figura: il fisioterapista sta all’interno di un team multidisciplinare e multiprofessionale”: a dirlo Lorena Martini, direttore UOC Formazione ECM di Agenas, a margine del primo congresso della Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti a Roma.

