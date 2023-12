Spacciavano droga in casa, arrestati

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino bosniaco di 59 anni e una cittadina italiana di 57 anni, entrambi con precedenti per droga, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un’abitazione quale probabile luogo di spaccio di droga. I poliziotti, individuato l’appartamento in via Carbonia, hanno svolto un servizio di osservazione e hanno dapprima fermato la 57enne in strada nei pressi dell’abitazione, intenta a controllare l’eventuale arrivo delle Forze dell’Ordine, per poi entrare in casa dove all’interno era presente il marito, anche lui osservato dagli agenti appostati lì vicino.

A seguito della perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati 9,5 kg di hashish suddivisa in 95 panetti, 43 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, il tutto rinvenuto all’esterno dell’abitazione perchè poco prima il 59enne, nel tentativo di disfarsene, aveva gettato la droga dalla finestra dell’appartamento. Nell’abitazione sono stati trovati 3.600 euro suddivisi in banconote di vario taglio e un coltello da cucina sporco di hashish.