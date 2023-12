Il treno per Chiasso è troppo alto e non passa in galleria, passeggeri costretti a scendere a Como

I nuovi treni Caravaggio di Trenord sono troppo alti per transitare nella galleria di Monte Olimpino, dove passa la tratta ferroviaria tra Italia e Svizzera. Così ora che i nuovi convogli sono stati messi in linea, migliaia di pendolari si ritrovano a dover scendere a Como invece di raggiungere Chiasso. Ai passeggeri che vogliono raggiungere la Svizzera conviene capitare a bordo di un treno più vecchio, uno di quelli mezzi scassati che, quanto meno, passano in galleria. Trenord ribatte che in realtà i suoi treni non c’entrano nulla ma è colpa della galleria. Si, avete letto bene. Il moderno treno, acquistato da Regione Lombardia per il servizio regionale, è stato concepito innanzitutto per le linee suburbane che collegano le province lombarde all’area metropolitana. “Va da sé quindi che non il treno, ma è la galleria di Chiasso ad essere inadeguata alle esigenze dell’alta domanda di mobilità ferroviaria espressa dai territori lombardi”, è la surreale risposta di Trenord. Come se la galleria non fosse lì da prima che l’azienda comprasse dei treni che non ci possono passare. Regione e Trenord – riporta Il Corriere della Sera – si sono impegnate a trovare una soluzione, che al momento però non è stata individuata. E la situazione si aggraverà quando i vecchi convogli andranno in pensione. Anche perché, avvisa Trenord, “non risulta l’esistenza di piani di adeguamento della stessa galleria da parte dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria”.