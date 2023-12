ROMA (ITALPRESS) – “13,4 miliardi rappresentano una cifra per la Calabria forse mai vista in passato. Spesso gli investimenti in Calabria sono stati annunciati. La novità è che oggi non sono solo annunciati, ma alcuni sono già in corso di realizzazione”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della presentazione degli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane previsti nella regione Calabria. “Noi stiamo descrivendo il Piano industriale di Ferrovie, ma lo facciamo indicando opere per le quali si è già nella fase di esecuzione o si stanno per fare i bandi. Non è quindi un libro dei sogni, non è un annuncio di intenzioni ma di fatti che si stanno realizzando”.

