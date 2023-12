Minacce di morte per una birra, arrestato un rapinatore

La Polizia ha arrestato un 35enne ritenuto responsabile di quattro tentate rapine commesse ai danni di minimarket e bar in zona Giambellino tra luglio e settembre scorsi. L’indagine ha preso il via dall’episodio avvenuto il 5 luglio scorso in via Tolstoj dove il 35enne è entrato nel minimarket intimando al gestore, sotto la minaccia di un coltello, di consegnargli l’incasso. Data la reazione del negoziante , l’uomo ha sferrato pugni al vetro della porta di ingresso colpendola anche con calci e provocando, così, il danneggiamento parziale del telaio. Un mese e mezzo dopo, il 14 agosto, l’uomo è tornato nello stesso negozio esigendo due bottiglie di birra. Al rifiuto del commerciante, un cittadino bengalese di 40 anni, il 35enne ha minacciato ripetutamente sia lui che il fratello intervenuto in aiuto urlando “vi ammazzo” e mimando il taglio della gola. E tornato nel minimarket a settembre e poi a ottobre. L’ indagine ha consentito di identificare il malvivente si tratta di un 35enne già sottoposto, per altri reati alla misura dell’obbligo di firma presso un altro Commissariato cittadino. L’uomo è stato condotto presso il carcere di San Vittore.