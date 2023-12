ROMA (ITALPRESS) – “Dopo rinvii vari si è consumata la pantomima di Giorgia Meloni, del governo e di queste forze di maggioranza, che hanno gettato la maschera: hanno votato ‘no’ al salario minimo legale. Non hanno detto ‘no’ al Movimento 5 Stelle, ma hanno detto ‘no’ all’Italia e, in particolare, a 3.600.000 lavoratori e lavoratrici che prendono buste paga vergognose”. Lo dice in un video sui social il presidente del M5S Giuseppe Conte.

(Fonte: Profilo Facebook Giuseppe Conte)