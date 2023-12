MILANO (ITALPRESS) – “La Fondazione Intesa Sanpaolo ente filantropico è focalizzata sul diritto allo studio e su progetti di solidarietà verso chi si trova in una situazione difficile. Quest’anno abbiamo voluto caratterizzare ulteriormente le iniziative, legandole a una tematica contenitore: l’inclusione”. A dirlo Claudio Angelo Graziano, presidente della Fondazione, in occasione della consegna delle borse di studio per dottorati in materie umanistiche e tesi sulla disabilità avvenuta alle Gallerie d’Italia a Milano.

