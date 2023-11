ROMA (ITALPRESS) – “Sono risorse importanti che arrivano sul nostro territorio, finalmente possiamo partire con quelle opere attese da tanto tempo, finalmente si può completare il lavoro prioritario sulle ex concesse, quindi sulla Roma-Viterbo, sulla Roma-Lido”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della firma dell’accordo per la Coesione tra il governo e la Regione Lazio. “Nella situazione finanziaria in cui si trova la Regione Lazio, con un bilancio così difficile, avere queste risorse per migliorare la qualità della vita, per dare opportunità di sviluppo al nostro territorio è una cosa bella” ha aggiunto.

