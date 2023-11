BELPASSO (CATANIA) (ITALPRESS) – Un protocollo di intesa tra Webuild e la Regione Siciliana per promuovere gli investimenti, la formazione professionale e l’avviamento al lavoro nell’Isola. L’accordo è stato firmato dall’amministratore delegato Pietro Salini e dal governatore Renato Schifani, in occasione della presentazione dell’iniziativa “Cantiere lavoro Italia” in Sicilia e della nuova fabbrica dei conci “Roboplant”, a Belpasso, nel Catanese.

