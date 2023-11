PALERMO (ITALPRESS) – Un confronto tra istituzioni e imprese per valutare stato di salute e prospettive di sviluppo in Sicilia per la Distribuzione Moderna. Questo l’obiettivo di un convegno che si è svolto a Palermo, organizzato da Regione Siciliana e Federdistribuzione, l’associazione che da oltre sessant’anni riunisce e rappresenta le imprese della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare, operanti in Italia.

sat/gtr