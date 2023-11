ROMA (ITALPRESS) – Per il settore dei farmaci generici, “le criticità sono legate a più aspetti del comparto industriale, come l’aumento delle materie prime e dei costi di produzione in generale, poi ci sono delle specificità legate al tema del payback che noi abbiamo affrontato in maniera puntuale in legge di bilancio, innalzando il tetto della diretta e riducendo il fondo della convenzionata”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine dell’edizione 2023 dell’Osservatorio Nomisma sul “Sistema dei farmaci generici in Italia” realizzata per Egualia e presentata a Roma. È “una risposta immediata che serve a dare una risoluzione da parte del governo a una tematica importante che riguarda l’industria farmaceutica, che sostanzialmente è un asset fondamentale della nostra economia. È un comparto importante, ce la giochiamo con la Germania nell’essere leader nella produzione di eccellenza”, che “porta anche occupazione”.

