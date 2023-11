ROMA (ITALPRESS) – “Le preoccupazioni sono tante” e “si erano palesate già due anni fa, quando noi avevamo annunciato questi rischi” che “evidentemente si sono enfatizzati con le guerre, la crisi energetica e l’inflazione. Mettendo insieme tutti questi fattori, il nostro comparto comincia ad avere dei grossi problemi: ci sono difficoltà nell’approvvigionamento di prodotti”. Lo ha detto il presidente di Egualia, Enrique Hausermann, a margine dell’edizione 2023 dell’Osservatorio Nomisma sul “Sistema dei farmaci generici in Italia” presentata a Roma. “Il rischio è che, a un certo momento, il mondo dell’equivalente non riuscirà più a fornire al SSN e ai cittadini i prodotti di cui hanno bisogno. La preoccupazione nasce dal fatto che abbiamo dei costi che sono difficilmente sostenibili, soprattutto per i prodotti a basso prezzo che sono una quota abbastanza importante”, basti pensare che “il 27% dei prodotti è sotto i 5 euro”, ha spiegato.

